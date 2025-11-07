Norris conquista melhor tempo do treino livre do GP do Brasil; Bortoleto é o quinto

Lando Norris registrou o melhor tempo no TL1. MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

A McLaren demorou a dar as caras no treino livre do Grande Prêmio de São Paulo, nesta sexta-feira (7), em Interlagos. No entanto, Lando Norris e Oscar Piastri terminaram com os dois melhores tempos da atividade.

Destaque para a Sauber na sessão, que teve Nico Hulkenberg em terceiro, e Gabriel Bortoleto em quinto. O brasileiro deixou uma ótima impressão na primeira atividade em casa.

No inicio do treino, Yuki Tsunoda perdeu o controle do carro, saiu da pista e bateu no muro. A Red Bull precisou de boa parte do tempo para consertar os danos.

A maior parte da sessão foi dominada por George Russell, que teve bom rendimento com pneus duros, além de Max Verstappen, que também estava bem.

No entanto, o final do treino teve a maioria dos pilotos com compostos médios, o que ocasionou diversas mudanças de posições. No fim, Piastri vinha com o melhor tempo, mas Norris conseguiu superá-lo.

Classificação do TL1

Horário e onde assistir ao GP de São Paulo

Sexta-feira (7)

Classificação sprint: 15h30min (Band e F1TV Pro)

Sábado (8)

Corrida sprint: 11h (Band e F1TV Pro)

Classificação: 15h (Band e F1TV Pro)

Domingo (9)