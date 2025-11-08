Namorada de Bortoleto é aluna exemplar e destaque nas transmissões da Fórmula 1

Isabella com Gabriel durante final de semana da F1. Reprodução / Gabriel Bortoleto / Instagram

Há cinco anos, Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Fórmula 1, vive um relacionamento com Isabella Bernardini. Ela vem se destacando nas transmissões das corridas, ganhando a simpatia do público por suas reações espontâneas e sorrindo de felicidade a cada performance de sucesso do namorado.

No entanto, a história da jovem de 21 anos — mesma idade de Bortoleto — vai além das transmissões. Isabella é altamente dedicada na carreira na área de Ciências da Computação.

O casal se conheceu na escola, em São Paulo. Após se formar no Ensino Médio, ela foi estudar na Holanda, na Universidade de Tecnologia de Eindhoven (TU/e, na sigla em inglês).

Atualmente, Isabella é estagiária em uma startup e trabalha com projetos que envolvem, entre outras tecnologias, a inteligência artificial.

— Sempre fui boa aluna, tirando nota 10 nas provas. Sempre me preparei para entrar na minha carreira em Ciências da Computação e Engenharia e por isso estudava muito. E isso me ajuda muito agora. Na faculdade, a gente aprende a pensar como um computador para fazer o que a gente quer. É o que eu mais amo na minha área, a inovação. Meu sonho é ajudar pessoas com esta tecnologia, usar nossas descobertas para fazer a diferença na vida de muita gente — disse Isabella, em entrevista para o ge.

Desde o início de 2025, a estudante participa de um projeto para desenvolver um aplicativo que ajuda pessoas com deficiência visual para poder usar sistemas de navegação por meio de uma interface de áudio.

Na atual rotina, contudo, Isabella também está incluindo mais viagens para acompanhar o ano de estreia de Bortoleto na F1. Com isso, a fama pelas transmissões de TV também chegou.

— Foi tudo inesperado e novo para mim. Mas fico feliz por este reconhecimento ao Gabriel, porque ele sempre lutou para estar na F1. Nossas vidas mudaram muito, quando a gente começou a namorar éramos quase duas crianças que sonhavam alto na vida. Ele ainda estava na F4 e eu também nem imaginava que conseguiria estudar na Europa com Ciências da Computação — relatou.

— Ele e eu somos focados e a gente se apoia nas nossas carreiras e por isso dá certo. Tenho muito orgulho de estar ao lado dele nesta jornada na F1, e ao mesmo tempo ele também apoia minha carreira, os meus estudos. Isso para mim é muito importante — acrescentou a jovem.

O início do relacionamento

Os dois estudaram na mesma escola, mas só se conheceram realmente alguns anos depois. Isabella lembra que a já conhecida persistência e garra de Bortoleto nas pistas também se aplica em sua vida pessoal:

— A gente estudava no mesmo colégio, mas nunca fomos muito próximos. Eu lembro que ele faltava muito, por conta das corridas de kart. Mas ele não curtia muito (ir à escola), já eu sempre fui boa aluna, a gente era o oposto. Aí, quando eu tinha 15 anos, a gente começou a se aproximar e com 16 começamos a namorar. Ele já estava de olho, mas eu sempre fui criteriosa. Eu nunca dei muita bola, mas ele foi bem persistente.

A versão dela foi confirmada por Bortoleto em entrevista para o ge.

— Brasileiro não desiste né. Quando você quer algo na vida, precisa correr atrás. Sempre fui assim com tudo, e não ia ser diferente com ela — disse aos risos.

O primeiro encontro foi marcado quando o piloto descobriu, com amigos em comum, que Isabella e sua família estariam em uma viagem de férias na praia, e Bortoleto convenceu a família dele a viajar para o mesmo lugar.

— Neste primeiro encontro, ficamos conversando das 20h até 6h da manhã, só conversando mesmo, foi muito legal. Foi quando comecei a admirar ele cada vez mais e desde estão estamos juntos — lembrou a estudante.

Um relacionamento longo e à distância exige uma dedicação extra para as duas partes, mas o fato de Isabella e Gabriel terem um sonho de construir carreira na Europa acabou ajudando a fortalecer o casal.