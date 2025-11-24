Filho de Schumacher confirma disputa em nova categoria do automobilismo para 2026

Mick Shumacher esteve na Fórmula 1 entre 2021 e 2022. Reprodução / Facebook / Facebook

O piloto alemão Mick Schumacher, filho do lendário Michael Schumacher, anunciou nesta segunda-feira (24) que vai correr pela Fórmula Indy na temporada 2026.

— Estou muito feliz em confirmar hoje que competirei na IndyCar Series no ano que vem — disse Schumacher em comunicado divulgado pela sua nova equipe, a Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

O alemão de 26 anos participou de 43 corridas na Fórmula 1 entre 2021 e 2022 pela equipe Haas, com uma sexta posição como melhor resultado. Ele também competiu no Campeonato Mundial de Endurance pela Alpine em 2024 e 2025.

O próximo destino será a principal categoria de monopostos dos Estados Unidos, em que será companheiro do americano Graham Rahal e do britânico Louis Foster na RLL, equipe na qual começou a fazer testes no mês passado.

— Fiquei rapidamente empolgado com o carro e com o jeito americano de fazer automobilismo — confirmou Schumacher, que ainda se disse ansioso para começar na categoria:

— Parece ser mais sobre corridas puras e diretas, e é exatamente esse aspecto que estou ansioso para vivenciar.