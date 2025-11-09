Mesmo com final de semana para esquecer, Bortoleto deixa o GP de São Paulo de cabeça erguida: " O apoio dos fãs foi incrível"

Bortoleto agradeceu o apoio da torcida brasileira em Interlagos. Miguel Schincariol / AFP

Os próximos dias de Gabriel Bortoleto servirão para ele digerir o final de semana difícil que viveu em seu primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 em casa. O jovem de 21 anos não completou nenhuma volta na corrida principal em Interlagos.

Na sprint, no sábado (8), ele teve uma forte batida, que praticamente destruiu todo seu carro. Bortoleto saiu sem ferimentos, mas não conseguiu participar da classificação. Mesmo assim, o piloto teve a chance de largar do grid, mas no meio da primeira volta se envolveu em um incidente com Lance Stroll e parou no muro.

— Foi um fim de semana muito difícil para mim, ainda mais por ser minha primeira corrida em casa, e eu realmente esperava fazer uma boa prova na frente da minha família e dos meus fãs. A gente sempre espera fazer um bom trabalho, ou pelo menos uma corrida sólida, e não conseguir completar nem uma volta foi muito difícil de aceitar — disse Bortoleto após a corrida.

Em seguida, o piloto da Sauber comentou os acontecimentos deste domingo (9).

— Fiz uma boa largada, ganhei uma posição logo de cara e estava tentando outra ultrapassagem quando toquei no Lance (Stroll). Foi um incidente de corrida na primeira volta, e essas coisas acontecem, faz parte das corridas — complementou.

Mesmo sem ter o final de semana positivo, como ele e os torcedores esperavam — eram oito anos sem um brasileiro correndo em Interlagos —, Bortoleto saiu de cabeça erguida, graças ao apoio da família e das arquibancadas.

— O apoio dos fãs foi incrível. Mesmo nos momentos difíceis, eles continuaram torcendo, gritando meu nome e demonstrando muito carinho. Não tenho palavras para agradecer, isso significa tudo para mim. Ver o quanto isso significa para o meu país me deixa orgulhoso, e espero poder dar a eles algo para comemorar em breve — disse.

Restam ainda três etapas para Bortoleto terminar sua primeira temporada na F1. Ele tem 19 pontos conquistados, e, apesar do que aconteceu em São Paulo, seu saldo ainda é positivo em 2025.

— Fins de semana como este são difíceis para todos, mas vamos seguir em frente e voltar mais fortes para as três últimas corridas da temporada — completou.

A programação da F1 retorna daqui duas semana, no dia 23 de novembro, com o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos.