Lando Norris vence GP de São Paulo e dispara na liderança da F1; Verstappen faz prova memorável e fica em terceiro

Lando Norris colocou uma mão na taça de campeão mundial de Fórmula 1 após vencer o Grande Prêmio de São Paulo, neste domingo (9), em Interlagos. O piloto da McLaren conquistou pontuação máxima no final de semana e deixa o Brasil com 24 pontos de vantagem sobre Oscar Piastri, que foi o quinto.

O pódio do GP de São Paulo teve Kimi Antonelli, da Mercedes, mais uma vez em segundo, assim como na corrida sprint. Em terceiro, Max Verstappen fez uma prova memorável após largar do pit lane e ganhar 16 posições.

Para o brasileiro Gabriel Bortoleto restou lamentar mais uma prova incompleta. Na primeira volta, ele se envolveu em um incidente, bateu e precisou deixar a corrida.

Restam três etapas para acabar a temporada da F1. A próxima será o GP de Las Vegas, no dia 23 de novembro. Ainda há provas no Catar, com sprint, e em Abu Dhabi.

Caos no início da corrida

Como esperado, a primeira volta em Interlagos foi caótica. A largada em si foi limpa, sem nenhum incidente. Porém, Bortoleto sofreu um problema no Laranjinha. O brasileiro foi empurrado para fora da pista por Stroll, rodou e bateu no muro, precisando abandonar a corrida.

Perto de fechar a primeira volta, Hamilton quebrou a asa dianteira após um toque com Colapinto. Entre os líderes, Norris manteve a ponta, enquanto Piastri não superou Antonelli e Leclerc. Por conta da batida do brasileiro, o safety car entrou em ação.

Relargada de Piastri e punição

Na relargada, em movimento, Norris manteve a liderança, mas Piastri ousou e colocou o carro ao lado dos dois adversários que estavam na sua frente. Na primeira perna do S do Senna, Antonelli não deu espaço para o australiano e ambos se tocaram.

No entanto, Leclerc levou a pior e precisou abandonar após o toque do italiano. A direção de prova, porém, decidiu punir Piastri com 10 segundos pelo incidente.

Definição da corrida

Nas estratégias de pneus, os compostos mais duros foram ignorados pela maioria dos pilotos. Dessa forma, os médios e macios foram utilizados e forçaram todos a fazer pelo menos duas paradas.

A punição de Piastri fez com que ele caísse para quinto. Verstappen, que largou do pit lane chegou a liderar a prova, mas com a terceira parada foi para quarto à frente dos dois apenas Norris, Antonelli e Russell.

O tetracampeão mundial conseguiu ultrapassar Russell, assumindo a terceira posição, mas não teve pneus para passar Antonelli, que terminou em segundo.

Classificação final do GP de São Paulo