Lando Norris vence sprint do GP de São Paulo; Piastri erra e Bortoleto abandona após batida forte

Norris terminou na frente de Antonelli. NELSON ALMEIDA / AFP

Lando Norris tem sua maior vantagem como líder do Campeonato Mundial de Pilotos da Fórmula 1. A vitória de ponta a ponta na corrida sprint do GP de São Paulo, neste sábado (8), em Interlagos, fez ele abrir 9 pontos em relação a Oscar Piastri, que errou sozinho e abandonou a prova.

Destaque positivo para a Mercedes nesta corrida mais curta. Kimi Antonelli manteve a segunda posição, e por pouco não conseguiu a vitória no final. George Russell foi o terceiro colocado.

Gabriel Bortoleto fez uma prova boa até a última volta. No entanto, o brasileiro sofreu um grave acidente e não terminou sua primeira corrida em Interlagos como piloto da F1. Apesar da gravidade da batida, ele está bem. Porém, não há certeza de que ele terá carro para fazer a classificação na parte da tarde.

O erro de Piastri

A largada da sprint foi sem problemas na parte da frente. Norris largou bem e abriu vantagem em relação aos demais. Antonelli segurou a segunda posição, até ameaçou o líder, mas precisou se preocupar com Piastri.

Na parte de trás, Liam Lawson e Ollie Bearman se tocaram e o piloto da Haas levou a pior, pois rodou e caiu mais para o fundo do grid. Até a quinta volta, tudo parecia normal em Interlagos, o que causava estranheza.

Até que Piastri passou pela zebra da curva três, que estava molhada, e perdeu o controle do carro. O australiano rodou até uma barreira. Era o fim da corrida para ele. Logo atrás, no mesmo setor, Nico Hulkenberg e Franco Colapinto foram fazer companhia para Piastri.

O safety car foi acionado inicialmente, mas a direção de prova optou por uma bandeira vermelha para retirar os detritos da pista. A nova largada foi dada cerca de 20 minutos depois do incidente.

Segunda largada

A nova largada foi em movimento e Norris aproveitou para abrir vantagem para os dois carros da Mercedes, que quase se tocaram na primeira curva. Russell tentou ultrapassar, mas Antonelli se defendeu bem.

Na reta final da sprint, o italiano da Mercedes conseguiu chegar no líder. Foram pelo menos cinco voltas tentando passar Norris, mas a McLaren teve potência para evitar uma ultrapassagem.

Na última volta, Bortoleto, que brigava pela 10ª posição, teve uma forte batida, que fez ele abandonar a prova. Dificilmente o brasileiro terá chance de fazer a classificação, pois os danos foram muito fortes. Ele disse no rádio que está bem.