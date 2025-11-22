Lando Norris conquista a pole position do GP de Las Vegas

O britânico Lando Norris (McLaren), líder do Mundial de Fórmula 1, garantiu a pole position para o Grande Prêmio de Las Vegas em uma emocionante sessão de classificação realizada sob chuva na madrugada deste sábado (22), no horário brasileiro.
Norris conquistou a pole nos últimos instantes, superando o holandês Max Verstappen (Red Bull), terceiro colocado no campeonato, por uma diferença de 0,323 segundos.
O espanhol Carlos Sainz (Williams) largará em terceiro, enquanto o australiano Oscar Piastri (McLaren), principal rival de Norris na disputa pelo título, terá de lutar para chegar à vitória largando da quinta posição.
Norris, o piloto que melhor se adaptou às condições extremamente escorregadias da pista, terá uma oportunidade de ouro para consolidar a sua liderança na antepenúltima corrida da temporada. Se superar os seus rivais, o britânico chegará às duas últimas corridas, no Catar e em Abu Dhabi, com tudo a seu favor para conquistar o primeiro título de Fórmula 1 e encerrar o reinado de quatro anos de Verstappen.
Antes do Grande Prêmio que começa às 20h locais (1h de domingo no horário de Brasília), Norris lidera o campeonato com 24 pontos à frente de Piastri e 49 de Verstappen.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, vai largar em 18º.
O britânico Lewis Hamilton (Ferrari), sete vezes campeão mundial, teve um dos piores desempenhos de sua carreira na classificação, terminando em 20º e último lugar.
Grid de largada do GP de Las Vegas
1ª fila:
- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
- Max Verstappen (HOL/Red Bull)
2ª fila:
- Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
- George Russell (GBR/Mercedes)
3ª fila:
- Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
4ª fila:
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
- Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
5ª fila:
- Charles Leclerc (MON/Ferrari)
- Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
6ª fila:
- Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
7ª fila:
- Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
- Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
8ª fila:
- Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
- Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
9ª fila:
- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
- Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
10ª fila:
- Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)