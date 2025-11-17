Ingressos para F1 no Brasil em 2026 começam a ser vendidos hoje para o público geral; confira os valores

A venda de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 começa nesta segunda-feira (17) para o público geral. Na última semana, duas pré-vendas exclusivas para clientes de patrocinadores do evento já foram realizadas.
As vendas serão realizadas online, pela plataforma de ingressos Eventim, a partir do meio-dia. As arquibancadas de Interlagos são divididas em sete setores, com o ingresso mais barato partindo de R$ 495 (meia entrada no setor G). Confira os valores abaixos.
Ingressos para o GP de São Paulo 2026
Arquibancadas
Setor G:
Meia: R$ 495,00
Inteira: R$ 990,00
Setor A:
Meia: R$ 795,00
Inteira: R$ 1.590,00
Setor R*:
Meia: R$ 1.075,00
Inteira: R$ 2.150,00
Setor H*:
Meia: R$ 1.425,00
Inteira: R$ 2.850,00
Setor M*:
Meia: R$ 1.775,00
Inteira: R$ 3.550,00
Arquibancadas sem meia-entrada:
Setor D**: Inteira R$ 4.680,00
Setor B**: Inteira R$ 5.290,00
Arquibancadas Premium:
Orange Tree Club**: Inteira R$ 8.300,00.
Pit Stop Club**: Inteira R$ 10.750,00
Área VIP
Grand Prix Club - VIP Lounge**: Inteira R$ 20.900,00
*Arquibancada Coberta
**Alimentação Inclusa
Todos os valores são para os três dias de evento (sexta, sábado e domingo). Em 2026, o Grande Prêmio está previsto para os dias 6, 7 e 8 de novembro. Diferente dos últimos anos, não haverá corrida sprint.