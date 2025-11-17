Ingressos para F1 no Brasil em 2026 começam a ser vendidos hoje para o público geral; confira os valores

Fórmula 1 esteve em São Paulo no início deste mês. NELSON ALMEIDA / AFP

A venda de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 começa nesta segunda-feira (17) para o público geral. Na última semana, duas pré-vendas exclusivas para clientes de patrocinadores do evento já foram realizadas.

As vendas serão realizadas online, pela plataforma de ingressos Eventim, a partir do meio-dia. As arquibancadas de Interlagos são divididas em sete setores, com o ingresso mais barato partindo de R$ 495 (meia entrada no setor G). Confira os valores abaixos.

Ingressos para o GP de São Paulo 2026

Arquibancadas

Setor G:

Meia: R$ 495,00

Inteira: R$ 990,00

Setor A:

Meia: R$ 795,00

Inteira: R$ 1.590,00

Setor R*:

Meia: R$ 1.075,00

Inteira: R$ 2.150,00

Setor H*:

Meia: R$ 1.425,00

Inteira: R$ 2.850,00

Setor M*:

Meia: R$ 1.775,00

Inteira: R$ 3.550,00

Arquibancadas sem meia-entrada:

Setor D**: Inteira R$ 4.680,00

Setor B**: Inteira R$ 5.290,00

Arquibancadas Premium:

Orange Tree Club**: Inteira R$ 8.300,00.

Pit Stop Club**: Inteira R$ 10.750,00

Área VIP

Grand Prix Club - VIP Lounge**: Inteira R$ 20.900,00

*Arquibancada Coberta

**Alimentação Inclusa