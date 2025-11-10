Ingressos da Fórmula 1 para o GP no Brasil de 2026 já começaram a ser vendidos; confira os valores

Fórmula 1 esteve neste fim de semana em São Paulo. NELSON ALMEIDA / AFP

Já foi dada a largada para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 com a abertura da venda de ingressos para o final de semana. Nesta segunda-feira (10), apenas um dia após Lando Norris vencer a corrida desta temporada em Interlagos, teve início a primeira pré-venda das entradas para o próximo ano.

Seguindo o calendário dos organizadores, a pré-venda desta segunda foi exclusiva para clientes de um dos patrocinadores do evento. Na próxima quinta-feira (13), outra pré-venda exclusiva será promovida.

A comercialização para o público geral, enquanto isso, começa em 17 de novembro (segunda-feira), ao meio-dia. As vendas são realizadas online, pela plataforma de ingressos Eventim.

As arquibancadas de Interlagos são divididas em sete setores, com o ingresso mais barato partindo de R$ 495 (meia entrada no setor G). Confira os valores abaixos.

Ingressos para o GP de São Paulo 2026

Arquibancadas

Setor G:

Meia: R$ 495,00

Inteira: R$ 990,00

Setor A:

Meia: R$ 795,00

Inteira: R$ 1.590,00

Setor R*:

Meia: R$ 1.075,00

Inteira: R$ 2.150,00

Setor H*:

Meia: R$ 1.425,00

Inteira: R$ 2.850,00

Setor M*:

Meia: R$ 1.775,00

Inteira: R$ 3.550,00

Arquibancadas sem meia-entrada:

Setor D**: Inteira R$ 4.680,00

Setor B**: Inteira R$ 5.290,00

Arquibancadas Premium:

Orange Tree Club**: Inteira R$ 8.300,00.

Pit Stop Club**: Inteira R$ 10.750,00

Área VIP

Grand Prix Club - VIP Lounge**: Inteira R$ 20.900,00

*Arquibancada Coberta

**Alimentação Inclusa