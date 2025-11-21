Las Vegas já recebe o paddock do circo da Fórmula 1. PATRICK T. FALLON / AFP

O Grande Prêmio de Las Vegas, a 22ª etapa do mundial de Fórmula 1 em 2025, já começou.

Depois dos treinos livres realizados na quinta-feira (20), no Las Vegas Street Circuit, nos Estados Unidos, a classificação do GP será definida na madrugada de sexta para sábado, à 1h.

Te liga nos horários e onde assistir aos eventos.

Horários e onde assistir ao GP do México

Sexta-feira (21)

Treino livre 2: 1h (BandSports e F1TVPro)

Treino livre 3: 21h30min (BandSports e F1TVPro)

Sábado (22)

Classificação: 1h (Band e F1TVPro)

Domingo (23)