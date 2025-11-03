Chuva deve aparecer em Interlagos durante o final de semana. SEBASTIAO MOREIRA / POOL

A Fórmula 1 chega ao Brasil neste final de semana para o Grande Prêmio de São Paulo. O Autódromo de Interlagos vai receber a 21ª etapa da temporada, no domingo (9), além da corrida sprint, no sábado (8).

O campeonato de pilotos chega em aberto ao Brasil, com Lando Norris sendo o novo líder, um ponto à frente de Oscar Piastri. A 36 pontos do britânico está Max Verstappen, que costuma ter bons resultados em Interlagos.

O GP de São Paulo de 2025 também marca o retorno de um brasileiro correndo em casa. Gabriel Bortoleto será recebido com muita festa pela torcida e buscará pontos no Brasil. O último brasileiro a correr em Interlagos na F1 foi Felipe Massa, em 2017.

As atividades começam na sexta-feira (7), com um treino livre às 11h30min. Na parte da tarde, às 15h30min, ocorre a classificação para a corrida sprint.

No sábado, mais emoção. A prova mais curta e que vale menos pontos será realizada às 11h. De tarde, às 14h, a classificação para a corrida de domingo será realizada. A largada da 21ª etapa da temporada está marcada para 15h.

Previsão do tempo

Como todos os anos, o GP de São Paulo pode ter chuva durante as atividades. A previsão do tempo aponta que no sábado deve chover durante a corrida sprint e o sol deve aparecer na classificação.

No domingo, a corrida deve ter tempo bom, mas Interlagos sempre reserva surpresa com o clima.

Horário e onde assistir ao GP de São Paulo

Sexta-feira (7)

Treino Livre: 11h30min (BandSports e F1TV Pro)

Classificação sprint: 15h30min (Band e F1TV Pro)

Sábado (8)

Corrida sprint: 11h (Band e F1TV Pro)

Classificação: 15h (Band e F1TV Pro)

Domingo (9)