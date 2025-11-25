Fórmula 1: veja os horários do GP do Catar, etapa que pode decidir o campeão da temporada

O Grande Prêmio do Catar, a 23ª etapa do mundial de Fórmula 1 em 2025, será disputado no Circuito de Lusail, no Oriente Médio, no domingo, a partir das 13h (horário de Brasília).
A penúltima etapa do campeonato pode decidir o campeão mundial da temporada de 2025. Caso Lando Norris termine a corrida com 26 pontos de diferença para Oscar Piastri e Max Verstappen, o britânico se sagrará campeão.
Atualmente, o mundial de pilotos tem Norris com 390 pontos contra 366 do australiano e do holandês.
Horários e onde
assistir ao GP do Catar
Sexta-feira (28)
- Treino livre: 10h30min (Bandsports/F1TV Pro)
- Classificação sprint: 14h30min (Bandsports/F1TV Pro)
Sábado (29)
- Corrida sprint: 11h (Bandsports e F1TVPro)
- Classificação: 15h (Band, Bandsports e F1TVPro)
Domingo (30)
- Corrida: 13h (Band e F1TVPro)