Fórmula 1 no Brasil: quanto custa assistir ao GP de São Paulo em Interlagos?

Vivenciar um final de semana de Fórmula 1 no Brasil direto do autódromo é uma realização que nem todos conseguem. Além dos ingressos serem concorridos, com esgotamento quase instantâneo, os valores para o Grande Prêmio de São Paulo podem pesar no bolso.
Para quem é de fora do Estado, além da entrada, é necessário comprar passagem e alugar um local para ficar. Esses custos tornam a experiência ainda mais cara. No entanto, para os fãs da F1, isso é um investimento para uma das melhores etapas da temporada.
As vendas de ingressos começam praticamente após o GP de São Paulo do ano anterior. As arquibancadas são divididas em sete setores, com o ingresso no mais barato sendo R$ 930 e no mais caro R$ 4.900. As áreas G, A, R, H e M têm opção de meia-entrada.
- Setor G: R$ 930 (R$ 465)
- Setor A: R$ 1420 (R$ 710)
- Setor R: R$ 1840 (R$ 920)
- Setor H: R$ 2500 (R$ 1250)
- Setor M: R$ 3150 (R$ 1575)
- Setor D: R$ 4230
- Setor B: R$ 4900
Outros valores podem ser vistos aqui, como das Arquibancadas Premium, Área VIP e setores de patrocinadores, que são mais caros, mas oferecem experiências ao longo dos três dias.
Há ainda a Fanzone, que é um espaço criado para os fãs vivenciarem o GP de São Paulo de uma maneira diferente.
Passagem e hospedagem
Os valores de passagem e hospedagem variam de acordo com o momento da compra. Quem se planejou com antecedência conseguiu passagens de avião de Porto Alegre para São Paulo por volta de R$ 500, ida e volta.
Atualmente, os valores dos voos estão variando entre R$ 1800 e R$ 2000, na semana do GP.
Quem não tem parentes ou amigos para ficar na cidade, as opções são hotéis ou alugar pelo Airbnb. Pesquisando locais próximos de Interlagos, os valores para quatro dias de hospedagem estão em torno de R$ 900 a R$ 1000 por pessoa.