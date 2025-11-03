Fórmula 1 no Brasil: quanto custa assistir ao GP de São Paulo em Interlagos?

São diversos setores para acompanhar a F1. Nelson ALMEIDA / AFP

Vivenciar um final de semana de Fórmula 1 no Brasil direto do autódromo é uma realização que nem todos conseguem. Além dos ingressos serem concorridos, com esgotamento quase instantâneo, os valores para o Grande Prêmio de São Paulo podem pesar no bolso.

Para quem é de fora do Estado, além da entrada, é necessário comprar passagem e alugar um local para ficar. Esses custos tornam a experiência ainda mais cara. No entanto, para os fãs da F1, isso é um investimento para uma das melhores etapas da temporada.

As vendas de ingressos começam praticamente após o GP de São Paulo do ano anterior. As arquibancadas são divididas em sete setores, com o ingresso no mais barato sendo R$ 930 e no mais caro R$ 4.900. As áreas G, A, R, H e M têm opção de meia-entrada.

Setor G: R$ 930 (R$ 465)

Setor A: R$ 1420 (R$ 710)

Setor R: R$ 1840 (R$ 920)

Setor H: R$ 2500 (R$ 1250)

Setor M: R$ 3150 (R$ 1575)

Setor D: R$ 4230

Setor B: R$ 4900

Outros valores podem ser vistos aqui, como das Arquibancadas Premium, Área VIP e setores de patrocinadores, que são mais caros, mas oferecem experiências ao longo dos três dias.

Há ainda a Fanzone, que é um espaço criado para os fãs vivenciarem o GP de São Paulo de uma maneira diferente.

Passagem e hospedagem

Os valores de passagem e hospedagem variam de acordo com o momento da compra. Quem se planejou com antecedência conseguiu passagens de avião de Porto Alegre para São Paulo por volta de R$ 500, ida e volta.

Atualmente, os valores dos voos estão variando entre R$ 1800 e R$ 2000, na semana do GP.