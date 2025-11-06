Automobilismo

Boas recordações
Notícia

Último brasileiro em Interlagos na F1, Felipe Massa relembra corrida e aconselha Bortoleto em primeira prova em casa

Ex-piloto da categoria viveu momento especial em 2017, quando conquistou bom resultado

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS