Massa durante último final de semana em Interlagos, em 2017. EVARISTO SA / AFP

Oito anos separam dois momentos especiais para o Brasil na Fórmula 1. Em novembro de 2017, Felipe Massa fazia sua última corrida em Interlagos na categoria. No mesmo mês, mas em 2025, Gabriel Bortoleto fará sua primeira aparição no principal autódromo brasileiro como piloto de F1, neste final de semana, no Grande Prêmio de São Paulo.

Entre os dois, um hiato de sete anos sem nenhum outro brasileiro correndo em casa no período. O torcedor apaixonado sentiu falta, mesmo que sempre adote outros pilotos para torcer, como Lewis Hamilton — tornou-se Cidadão Honorário do Brasil em 2022 — ou Max Verstappen, que faz parte da família Piquet.

No entanto, nada se compara a torcer por um brasileiro de verdade, que almeja levar a bandeira verde e amarela ao lugar mais alto do pódio. Massa fez isso algumas vezes, inclusive em Interlagos, e Bortoleto quer repetir esse feito no futuro.

A última vez de Massa

Em 2017, o piloto brasileiro já estava preparado para um momento especial. No ano anterior, ele havia anunciado a aposentadoria e recebeu diversas homenagens. Porém, por conta de mudanças de pilotos, Massa retornou ao grid para mais uma temporada na Williams.

— As duas últimas vezes foram sensacionais. Em 2016, todo mundo viu aquele momento em que eu tinha anunciado a aposentadoria na F1 e tive aquela situação histórica, de todas as equipes me olhando para me aplaudir, uma emoção que eu nunca imaginei sentir. Em 2017 foi sensacional, ali era a certeza de que eu iria parar de correr de Fórmula 1 — conta Massa, em contato com a Zero Hora.

Na prova daquele ano, movimentada desde a largada, o brasileiro largou em nono e ganhou três posições na primeira volta. No meio da corrida, Daniel Ricciardo, então na Red Bull, conseguiu ultrapassá-lo, mas Massa manteve a sétima posição até o final.

— Tentei usar de tudo possível para trazer um bom resultado, consegui fazer uma corrida sensacional, chegando em sétimo, muito bacana para mim, um resultado muito bom que eu tive, mesmo não tendo carro para isso. Foi uma grande performance que eu tive, trazendo sempre aquela energia da torcida para dentro de mim — relembra.

A prova foi dominada por Sebastian Vettel, da Ferrari, que largou em segundo, assumiu a liderança e de lá não saiu mais. Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o segundo, e Kimi Raikkonen, da Ferrari, completou o pódio.

Conselhos para Bortoleto

Gabriel Bortoleto já passou por diversas estreias na F1 em 2025. Porém, quase no final da temporada, o piloto de 21 anos terá o seu grande batismo, em Interlagos.

Foi com a mesma idade, em 2002, que Massa correu pela primeira vez na F1 no autódromo paulista. Na ocasião, ele não era o único brasileiro no grid — Enrique Bernoldi e Rubens Barrichello também estiveram na pista. No entanto, nenhum dos três completou a prova.

Mesmo com um resultado ruim na primeira vez, Massa teve momentos de glória no Brasil. Além da despedida com pontos, ele venceu duas vezes em Interlagos: 2006 e 2008. Na torcida por Bortoleto, o experiente piloto aconselhou o jovem, que ainda deve dar muitas alegrias ao torcedor.

— Eu espero que ele pegue toda a energia das pessoas para ele, para conseguir entregar aquilo que ele espera. Isso é a única coisa que eu tenho a dizer para ele, porque eu acredito que sobre a pista, sobre o carro e o acerto em geral, ele vai ter muita ajuda da equipe — aconselha o piloto, que conclui:

— Lembrar sempre que aqui tudo pode mudar, principalmente a condição de tempo. Que ele esteja sempre preparado para qualquer situação. Eu realmente espero que ele tenha o primeiro GP de casa especial e também com um grande resultado — afirma.

Horário e onde assistir ao GP de São Paulo

Sexta-feira (7)

Treino Livre: 11h30min (BandSports e F1TV Pro)

Classificação sprint: 15h30min (Band e F1TV Pro)

Sábado (8)

Corrida sprint: 11h (Band e F1TV Pro)

Classificação: 15h (Band e F1TV Pro)

Domingo (9)

Corrida: 14h (Band e F1TV Pro)

