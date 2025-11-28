Fórmula 1: horário e onde assistir ao treino classificatório da sprint do GP do Catar

Verstappen segue em busca do pentacampeonato mundial. PATRICK T. FALLON / AFP

É dia de Fórmula 1. Nesta sexta-feira (28), foi dada a largada na 23ª etapa do Mundial.

O Grande Prêmio do Catar começou às 10h30min, com o primeiro treino livre no Circuito de Lusail, no Oriente Médio. A atividade foi dominada pelas McLares.

Agora, às 14h30min, será decidida a classificação da corrida sprint. Confira abaixo todos os horários e onde assistir ao GP.

Horários e onde assistir ao GP do Catar

Sexta-feira (28)

Classificação sprint: 14h30min (Bandsports/F1TV Pro)

Sábado (29)

Corrida sprint: 11h (Bandsports e F1TVPro)

Classificação: 15h (Band, Bandsports e F1TVPro)

Domingo (30)

Corrida: 13h (Band e F1TVPro)[

Ouça o Paddock Gaúcha, podcast sobre a Fórmula 1: