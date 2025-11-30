Fórmula 1: horário e onde assistir à corrida deste domingo do GP do Catar

McLaren já faturou o Campeonato de Construtores deste ano. MAHMUD HAMS / AFP

Quem vai ficar com o título mundial da Fórmula 1 de 2025? A resposta está cada vez mais perto.

Neste domingo (30), os pilotos disputam a corrida principal do Grande Prêmio do Catar — a penúltima etapa do campeonato — a partir das 13h. Confira como assistir abaixo.

Horários e onde assistir ao GP do Catar

Domingo (30)

Corrida: 13h (Band e F1TVPro)

