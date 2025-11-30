Fórmula 1: horário e onde assistir à corrida deste domingo do GP do Catar

Quem vai ficar com o título mundial da Fórmula 1 de 2025? A resposta está cada vez mais perto.
Neste domingo (30), os pilotos disputam a corrida principal do Grande Prêmio do Catar — a penúltima etapa do campeonato — a partir das 13h. Confira como assistir abaixo.
Horários e onde assistir ao GP do Catar
Domingo (30)
- Corrida: 13h (Band e F1TVPro)
Ouça o Paddock Gaúcha, podcast sobre a Fórmula 1
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲