Fórmula 1 AO VIVO: acompanhe a classificação para a corrida sprint do GP do Catar

É dia de Fórmula 1. Nesta sexta-feira (28), foi dada a largada na 23ª etapa do Mundial.
O Grande Prêmio do Catar começou às 10h30min, com o primeiro treino livre no Circuito de Lusail, no Oriente Médio. Oscar Piastri e Lando Norris, ambos da McLaren, ocuparam as primeiras posições respectivamente.
Agora, às 14h30min, será decidida a classificação da corrida sprint. Zero Hora acompanha em tempo real o que de melhor acontecer na classificação.
