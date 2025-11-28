Fórmula 1 AO VIVO: acompanhe a classificação para a corrida sprint do GP do Catar

Piastri liderou único treino livre. CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

É dia de Fórmula 1. Nesta sexta-feira (28), foi dada a largada na 23ª etapa do Mundial.

O Grande Prêmio do Catar começou às 10h30min, com o primeiro treino livre no Circuito de Lusail, no Oriente Médio. Oscar Piastri e Lando Norris, ambos da McLaren, ocuparam as primeiras posições respectivamente.

Agora, às 14h30min, será decidida a classificação da corrida sprint. Zero Hora acompanha em tempo real o que de melhor acontecer na classificação.