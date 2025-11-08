Fórmula 1: acompanhe ao vivo a corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo

Interlagos recebe a 21ª etapa da F1 em 2025. NELSON ALMEIDA / AFP

A partir das 11h deste sábado (8), Interlagos receberá a primeira corrida do final de semana do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. A prova sprint vale pontos e tem diferenças em relação à corrida principal, que será domingo (9), às 14h.

Com distância máxima de 100 quilômetros, sem obrigatoriedade de pit stops e pontos para os oito primeiros colocados, a sprint já é tradicional em Interlagos — presente desde a estreia do formato em 2021.

Na prova deste sábado, o líder do campeonato Lando Norris largará em primeiro, seguido de Kimi Antonelli e Oscar Piastri, este que é o vice-líder, um ponto atrás. Gabriel Bortoleto largará na 14ª posição.

Acompanhe em tempo real