O Grande Prêmio de Las Vegas, a 22ª etapa do mundial de Fórmula 1 em 2025, será disputado no Las Vegas Street Circuit, nos Estados Unidos, no domingo (23), a partir da 1h (de Brasília).
O título ainda não será decidido na prova de rua. O líder Lando Norris tem a chance de deixar ainda mais encaminhado. O britânico assumiu a liderança no México e abriu 24 pontos sobre Oscar Piastri no Brasil.
O australiano precisa reagir se ainda quiser chegar ao título inédito. O GP de Las Vegas é o primeiro de três finais de semana seguidos com corrida. Ainda restarão as provas no Catar e em Abu Dhabi.
Max Verstappen é o terceiro piloto que ainda tem chances matemáticas de ser campeão. No entanto, o holandês precisará de abandonos dos pilotos da McLaren e de muitos pontos para seguir na disputa.
Horários e onde assistir ao GP do México
Quinta-feira (20)
- Treino livre 1: 21h30min (BandSports e F1TVPro)
Sexta-feira (21)
- Treino livre 2: 1h (BandSports e F1TVPro)
- Treino livre 3: 21h30min (BandSports e F1TVPro)
Sábado (22)
- Classificação: 1h (Band e F1TVPro)
Domingo (23)
- Corrida: 1h (Band e F1TVPro)