É dia de Fórmula 1. Nesta sexta-feira (28), será dada a largada na 23ª etapa do Mundial.
O Grande Prêmio do Catar começa às 10h30min, com o primeiro treino livre no Circuito de Lusail, no Oriente Médio. Na sequência, às 14h30min, será decidida a classificação da corrida sprint.
Confira abaixo todos os horários e onde assistir ao GP.
Horários e onde assistir ao GP do Catar
Sexta-feira (28)
- Treino livre: 10h30min (Bandsports/F1TV Pro)
- Classificação sprint: 14h30min (Bandsports/F1TV Pro)
Sábado (29)
- Corrida sprint: 11h (Bandsports e F1TVPro)
- Classificação: 15h (Band, Bandsports e F1TVPro)
Domingo (30)
- Corrida: 13h (Band e F1TVPro)