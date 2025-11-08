F1 hoje: horário e onde assistir à corrida sprint e ao treino classificatório no GP do Brasil

A Fórmula 1 está no Brasil neste final de semana para o Grande Prêmio de São Paulo. O Autódromo de Interlagos recebe a 21ª etapa da temporada até o domingo (9).
Mas primeiro, neste sábado, os pilotos voltam ao circuito para disputar a sprint — a prova mais curta e que vale menos pontos será realizada às 11h — e para o treino classificatório — que tem início às 14h. Já a largada da corrida principal está marcada para 15h de domingo.
Horário e onde assistir ao GP de São Paulo
Sábado (8)
- Corrida sprint: 11h (Band e F1TV Pro)
- Classificação: 15h (Band e F1TV Pro)
Domingo (9)
- Corrida: 14h (Band e F1TV Pro)