F1 hoje: horário e onde assistir à corrida sprint e ao treino classificatório no GP do Brasil

Norris largará em primeiro na corrida sprint. MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

A Fórmula 1 está no Brasil neste final de semana para o Grande Prêmio de São Paulo. O Autódromo de Interlagos recebe a 21ª etapa da temporada até o domingo (9).

Mas primeiro, neste sábado, os pilotos voltam ao circuito para disputar a sprint — a prova mais curta e que vale menos pontos será realizada às 11h — e para o treino classificatório — que tem início às 14h. Já a largada da corrida principal está marcada para 15h de domingo.

Horário e onde assistir ao GP de São Paulo

Sábado (8)

Corrida sprint: 11h (Band e F1TV Pro)

Classificação: 15h (Band e F1TV Pro)

Domingo (9)