O Grande Prêmio de Las Vegas, a 22ª etapa do mundial de Fórmula 1 em 2025, será disputado no Las Vegas Street Circuit, nos Estados Unidos, neste domingo (23), a partir da 1h (de Brasília).
O GP, contudo, já começa nesta quinta-feira (20), com o primeiro treino livre. A atividade começa às 21h30min, com transmissão da BandSports e da F1TVPro.
Horários e onde assistir ao GP do México
Quinta-feira (20)
- Treino livre 1: 21h30min (BandSports e F1TVPro)
Sexta-feira (21)
- Treino livre 2: 1h (BandSports e F1TVPro)
- Treino livre 3: 21h30min (BandSports e F1TVPro)
Sábado (22)
- Classificação: 1h (Band e F1TVPro)
Domingo (23)
- Corrida: 1h (Band e F1TVPro)