F1: "A cidade de São Paulo e o Autódromo de Interlagos estão preparados", diz prefeito da capital paulista sobre previsão de ciclone extratropical

Segundo alerta da Defesa Civil estadual, os ventos na capital poderão chegar a 115 km/h a partir da madrugada deste sábado (8). SEBASTIAO MOREIRA / POOL

O Grande Prêmio de Interlagos da Fórmula 1 que ocorre em São Paulo, neste final de semana, pode ser impactado pela chegada de um ciclone extratropical previsto para as regiões Sul e Sudeste do Brasil. Segundo alerta da Defesa Civil estadual, os ventos na capital paulista poderão chegar a 115 km/h a partir da madrugada deste sábado (8).

No entanto, o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes afirmou ao O Globo que a cidade está preparada para lidar com o evento meteorológico:

— Mais de 120 equipes estarão a postos pela cidade para atuar. O monitoramento meteorológico é feito 24 horas por dia. Então, a gente espera que não cause nenhum problema, mas se eventualmente vier algum problema por conta dos ventos, nós temos toda a equipe preparada para poder atuar e dar uma resposta muito rápida — revelou.

Nunes também garantiu segurança no Autódromo de Interlagos, que deve receber 300 mil pessoas entre sexta (7) e domingo (9). O prefeito citou que equipes de saúde e de serviços da prefeitura, além dos bombeiros, estarão no local.

— Podem ficar muito tranquilos de que temos toda a infraestrutura necessária para atuar em qualquer situação. A cidade de São Paulo e o Autódromo de Interlagos estão preparados — enfatizou.

Horário e onde assistir ao GP de São Paulo

Sábado (8)

Corrida sprint: 11h (Band e F1TV Pro)

Classificação: 15h (Band e F1TV Pro)

Domingo (9)