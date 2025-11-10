Norris lidera o Mundial de Pilotos. MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Lando Norris viveu um fim de semana perfeito em Interlagos. O britânico teve uma atuação dominante, venceu o GP de São Paulo e ampliou sua vantagem na liderança do Mundial de Pilotos. Com a vitória na corrida principal e na sprint, ele abriu 24 pontos de vantagem sobre o companheiro de McLaren Oscar Piastri

Desde os treinos livres, Norris mostrou ritmo superior, confirmou a pole position e controlou a corrida com maturidade, sem dar chances aos rivais.

A vitória reforça sua fase espetacular na temporada 2025 da Fórmula 1, consolidando-o como o homem a ser batido na reta final do campeonato.

O Paddock Gaúcha também fala sobre o pódio de Verstappen após largar dos boxes e a decepção de Gabriel Bortoleto.

Ouça o Paddock Gaúcha:

O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.