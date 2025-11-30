Classificação da Fórmula 1: veja a pontuação dos pilotos após o GP do Catar

Max Verstappen venceu o GP do Catar neste domingo (30), e a decisão do título mundial ficou para a última corrida da temporada, marcada para o próximo dia 7, em Abu Dhabi.
O holandês ganhou 25 pontos com a vitória e assumiu o segundo lugar na tabela de classificação. Lando Norris segue em primeiro, mas a distância em relação a Verstappen e Oscar Piastri é menor, após o britânico terminar em quarto no GP do Catar.
Abaixo, confira como está a classificação da Fórmula 1 depois do GP do Catar:
Fórmula 1 2025: classificação do campeonato de pilotos
- Lando Norris (McLaren) – 408 pontos
- Max Verstappen (Red Bull) – 396
- Oscar Piastri (McLaren) – 392
- George Russell (Mercedes) – 309
- Charles Leclerc (Ferrari) – 230
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 152
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 150
- Alexander Albon (Williams) – 73
- Carlos Sainz (Williams) – 64
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51
- Nico Hulkenberg (Sauber) – 49
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 48
- Oliver Bearman (Haas) – 41
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 38
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33
- Esteban Ocon (Haas) – 32
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32
- Pierre Gasly (Alpine) – 22
- Gabriel Bortoleto (Sauber) – 19
- Franco Colapinto (Alpine) – 0
- Jack Doohan (Alpine) - 0