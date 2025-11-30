O GP de Abu Dhabi, marcado para o próximo domingo (7), definirá o campeão da temporada de 2025 da Fórmula 1. Três pilotos ainda têm chances de ganhar o campeonato. Mais uma vez, Lando Norris só depende de si para chegar ao seu primeiro título mundial.
O britânico tem 408 pontos, seguido de Max Verstappen, com 396, e Oscar Piastri, com 394. Veja classificação completa aqui.
Ao contrário do GP do Catar, quando precisava ganhar para levar o título, no GP de Abu Dhabi, o último do ano, a missão de Norris é mais simples: basta terminar a corrida em terceiro e conquistará o campeonato. Caso não consiga, terá de torcer para Verstappen terminar no máximo em quarto, e Piastri, no máximo em terceiro.
Verstappen, o segundo principal postulante ao título, não alcança Norris se terminar em quarto ou em posição pior. Caso o holandês vença o GP de Abu Dhabi, ainda precisa torcer para o britânico cruzar a linha de chegada em quarto ou em colocação mais baixa.
O piloto da Red Bull consegue conquistar o título mesmo sem ganhar a corrida do próximo domingo — segundo ou terceiro. Neste cenário, teria de apostar que Norris vai acabar ao menos em oitavo ou nono, respectivamente, e que Piastri não seja o primeiro colocado.
Piastri precisa vencer a corrida para sonhar com o título. Só assim, e com Norris terminando em sexto ou pior no GP de Abu Dhabi, sairia campeão.
Fórmula 1 2025: classificação do campeonato de pilotos
- Lando Norris (McLaren) – 408 pontos
- Max Verstappen (Red Bull) – 396
- Oscar Piastri (McLaren) – 392
- George Russell (Mercedes) – 309
- Charles Leclerc (Ferrari) – 230
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 152
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 150
- Alexander Albon (Williams) – 73
- Carlos Sainz (Williams) – 64
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51
- Nico Hulkenberg (Sauber) – 49
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 48
- Oliver Bearman (Haas) – 41
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 38
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33
- Esteban Ocon (Haas) – 32
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32
- Pierre Gasly (Alpine) – 22
- Gabriel Bortoleto (Sauber) – 19
- Franco Colapinto (Alpine) – 0
- Jack Doohan (Alpine) - 0