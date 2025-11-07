Classificação da corrida sprint do GP de São Paulo hoje: veja horário e onde assistir

A Fórmula 1 chega ao Brasil neste final de semana para o Grande Prêmio de São Paulo. O Autódromo de Interlagos vai receber a 21ª etapa da temporada, no domingo (9), além da corrida sprint, no sábado (8).
As atividades começaram na manhã desta sexta-feira (7), com um treino livre às 11h30min. Agora, na parte da tarde, às 15h30min, ocorrerá a classificação para a corrida sprint.
No sábado, mais emoção. A prova mais curta e que vale menos pontos será realizada às 11h. De tarde, às 14h, a classificação para a corrida de domingo será realizada. A largada da 21ª etapa da temporada está marcada para 15h.
Horário e onde assistir ao GP de São Paulo
Sexta-feira (7)
- Classificação sprint: 15h30min (Band e F1TV Pro)
Sábado (8)
- Corrida sprint: 11h (Band e F1TV Pro)
- Classificação: 15h (Band e F1TV Pro)
Domingo (9)
- Corrida: 14h (Band e F1TV Pro)