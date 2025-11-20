Show de ultrapassagens noturnas, briga pelo título e mais: veja cinco motivos para assistir ao GP de Las Vegas de Fórmula 1

Las Vegas já recebe o paddock do circo da Fórmula 1. PATRICK T. FALLON / AFP

A Fórmula 1 vai acelerar pelo coração de Las Vegas neste final de semana. A Strip é a principal via arterial da cidade. É nela que ficam os principais hotéis e cassinos. Também será por ela que os carros vão passar a mais de 300km/h, no Grande Prêmio de Las Vegas, a 22ª etapa da temporada, que pode ser determinante em várias disputas.

São diversos fatores que tornam a prova na "cidade do pecado" atrativa. Zero Hora separou cinco motivos para assistir ao GP de Las Vegas de F1, veja abaixo:

Piastri e a necessidade de um bom resultado

Já são cinco etapas sem subir no pódio. No México, Oscar Piastri perdeu a liderança, até aquele momento pouco ameaçada, para Lando Norris. No Brasil, o australiano já se viu 24 pontos atrás do companheiro de McLaren.

Para o GP de Las Vegas, se Piastri ainda almeja ser campeão, será necessário dar uma resposta. O mais importante para o asutraliano é chegar na frente de Norris para descontar pontos na tabela e ir para as últimas duas etapas com uma diferença menor.

O mundo ideal para Piastri é vencer a prova e Norris não pontuar. Com isso, o australiano assumiria a liderança novamente, com um ponto de vantagem.

Norris pode abrir maior vantagem

No entanto, o contrário também pode ocorrer. E o momento é todo de Norris. No mesmo período em que Piastri não subiu no pódio, o líder do campeonato só não ficou entre os três primeiros em uma prova.

Nas últimas duas, no México e no Brasil, o britânico dominou e venceu — além de triunfo na sprint do GP de São Paulo.

Norris ainda não tem como ser campeão em Las Vegas, mas pode abrir uma vantagem boa para assegurar o título na penúltima prova, no Catar, no final de semana seguinte.

Chances de ultrapassagens

O GP de Las Vegas, no traçado atual, está no calendário da F1 desde 2023. Ele chegou recebendo críticas, mas o que o circuito de rua mais vem entregando são ultrapassagens.

Na primeira prova, foram expressivas 99 trocas de posições durante a corrida. Já no ano passado, 77 ultrapassagens, resultando mais uma vez no maior número de toda a temporada. O GP da Espanha ficou em segundo, com 55.

As trocas de posições são frequentes em Vegas por conta do traçado. São 6,2 quilômetros, 17 curvas e duas grandes retas que possibilitam ultrapassagens. Na Strip, por exemplo, a reta tem quase dois quilômetros e com o auxílio do DRS fica mais fácil de passar.

Ferrari tenta evitar fiasco

O Campeonato de Construtores ainda segue em disputa, mesmo com o título da McLaren. A briga pela posições seguintes está acirrada. A Mercedes deixou o Brasil com boa vantagem na segunda colocação, abrindo 32 pontos para a Red Bull, que está quatro a frente da Ferrari.

A escuderia italiana, no entanto, está sendo considerada um fiasco na temporada. Além do GP de São Paulo, na China e na Holanda a Ferrari terminou a prova principal sem pontuar com os dois pilotos.

Perder a disputa para a Red Bull seria um fiasco, visto que a equipe austríaca soma pontos praticamente só com Max Verstappen — 341 dos 366. O GP de Las Vegas é o momento para a Ferrari dar uma resposta e terminar a temporada com o mínimo de confiança para entrar 2026 com esperança.

Horário diferente

O GP de Las Vegas também se diferencia pelo horário, pois é a única a ser disputada no sábado, no horário local. A prova é noturna, o que dá um charme especial para a disputa.

Para os fãs brasileiros, no entanto, será necessário madrugar. A largada será no domingo (23), à 1h (horário de Brasília), e a corrida deve terminar por volta das 3h. Veja a programação completa do final de semana:

Quinta-feira (20)

Treino livre 1: 21h30min

Sexta-feira (21)

Treino livre 2: 1h

Treino livre 3: 21h30min

Sábado (22)

Classificação: 1h

Domingo (23)

Corrida: 1h

