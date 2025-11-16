Automobilismo

Na Região Metropolitana
Notícia

Piloto sai caminhando de carro que capotou e pegou fogo em prova de arrancada no Velopark; veja vídeo

Cadu Moreira sofreu apenas ferimentos leves apesar do grave acidente. Disputa ocorreu em Nova Santa Rita

Zero Hora

