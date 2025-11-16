Um acidente chocou o público durante o evento Armagedon 2025, realizado na sexta-feira (14), no autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana.
O carro do piloto Cadu Moreira capotou e pegou fogo durante a prova de arrancada. Apesar do susto, o paranaense natural de Londrina saiu caminhando normalmente do carro e sofreu apenas ferimentos leves.
Segundos após a largada, o veículo de Moreira cruzou a pista e se chocou com a mureta da arquibancada. O impacto foi forte, e o carro capotou e pegou fogo. Veja o vídeo abaixo.
Em poucos segundos as equipes de socorro já estavam na pista. Cadu Moreira foi retirado por um socorrista e saiu andando do carro.
— Passando para tranquilizar todo mundo, que graças a Deus e aos itens de segurança no carro e a equipe de resgate no evento, que prontamente chegou logo depois do ocorrido, eu estou 100% e não sofri nada. Fui para o hospital fazer todos os exames, raio X, ultrassom, ressonância, e graças a Deus, tudo deu ok. Só estou com algumas dores e mais nada — contou ao g1.
Quem é Cadu Moreira
Natural de Londrina, Cadu participa de competições de provas de corridas de arrancada há mais de 20 anos. Em relato ao g1, o piloto afirmou ter sido a primeira vez que sofreu um acidente desta gravidade durante uma competição.
Segundo Cadu Moreira, o Chevy Nova que ele pilotava no dia do acidente foi modificado especialmente para o Armagedon 2025. Ele conta que uma barra da direção do veículo apresentou falhas logo após a arrancada, o que resultou em perda de estabilidade do carro e causou o acidente.
Além de estar nas pistas, Cadu Moreira é idealizador do evento Lista Área 43, considerado uma das maiores competições de arrancada do Brasil. A disputa ocorre anualmente no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina.