Bortoleto bate forte na sprint e pode perder a classificação do GP de São Paulo da F1; veja o vídeo

Bortoleto foi levado para o Centro Médico de Interlagos por precaução. NELSON ALMEIDA / AFP

Enquanto Lando Norris se aproximava da vitória na corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, os torcedores brasileiros em Interlagos tiveram um grande susto. Antes do S do Senna, Gabriel Bortoleto perdeu o controle da sua Sauber e bateu forte no muro, deixando o carro quase todo destruído.

Apesar da gravidade da batida, o piloto de 21 anos disse que estava bem no rádio. De acordo com a Sauber, ele foi levado para o Centro Médico de Interlagos por precaução. No entanto, os mecânicos da sua equipe terão muito trabalho para tentar arrumar o carro para a classificação, que ocorre neste sábado, às 15h.

Veja o momento da batida

Bortoleto estava disputando a 10ª posição da sprint, mas perdeu o controle do carro quando foi tentar ultrapassar Alexander Albon. Por pouco o brasileiro não acertou a Williams do tailandês.

Esta foi a primeira corrida de Bortoleto como piloto da F1 em Interlagos. Apesar do susto, ele está bem.

Nota da Sauber

"Depois de exames feitos por precaução no Centro Médico do circuito, temos o prazer de informar que Gabriel Bortoleto está bem e sem ferimentos.

A equipe gostaria de agradecer aos fiscais de pista, à F1, à FIA e à equipe do Centro Médico pelo excelente atendimento.