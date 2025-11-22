Bortoleto sente estreia na chuva e lamenta 18º lugar no grid em Las Vegas: "Tudo desandou"

Bortoleto jamais havia disputado um treino completo na chuva. Foto por PATRICK T. FALLON / AFP / Foto por PATRICK T. FALLON / AFP

Em seu ano de estreia na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto pela primeira vez encontrou a pista molhada em uma sessão de classificação e, assim como outros pilotos, sofreu com a falta de aderência de sua Sauber na pista de Las Vegas, na madrugada deste sábado (22). O brasileiro não conseguiu passar do Q1 e vai largar na 18ª posição na corrida deste domingo.

— Esta foi praticamente a minha primeira sessão de classificação totalmente na chuva. Nas outras vezes, como em Spa, a pista já estava secando. Agora a visibilidade estava muito ruim, tudo parecia bastante intenso e eu tive dificuldades com a aderência — explicou Bortoleto após o treino que definiu o grid de largada.

— Na verdade, eu estava me sentindo bastante confortável no início da sessão. O ritmo estava bom, mas nas últimas duas ou três voltas, as coisas começaram a desandar — analisou o brasileiro.

Bortoleto disse ainda não saber as causas do mau desempenho do carro:

— Precisaremos analisar o motivo de tudo ter desandado conforme o Q1 avançava, porque eu simplesmente não consegui extrair o que eu achava que podia nessas voltas finais.

Nas últimas posições do grid, o brasileiro terá de fazer uma prova de recuperação em Las Vegas e prevê dificuldades durante a prova.

— Amanhã não será fácil, largando lá do fundo, mas vamos tentar aproveitar ao máximo cada oportunidade. Faz parte, é a consequência de não ter feito uma boa classificação — conformou-se.