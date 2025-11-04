Bortoleto projeta primeira corrida da Fórmula 1 no Brasil: "Sempre sonhei em correr em Interlagos"

Gabriel Bortoleto correrá pela primeira vez em Interlagos na F1. DIMITAR DILKOFF / AFP

A primeira temporada de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 está quase chegando ao fim. Mas, antes disso, é momento de realizar um sonho. Ele correrá pela primeira vez na categoria em casa, no Grande Prêmio de São Paulo que ocorre neste final de semana.

Natural de Osasco, que fica a uma hora da capital paulista, o piloto de 21 anos terá sua primeira grande experiência no Autódromo de Interlagos. Somente a sua presença na corrida já gera um ambiente de animação nos fãs de F1.

— Crescendo em São Paulo, sempre sonhei em correr em Interlagos, e fazer isso como piloto de Fórmula 1 é algo que estou realmente ansioso para realizar, parece quase irreal — disse Bortoleto durante a preparação para o GP de São Paulo.

— Todo o trabalho que minha família e eu dedicamos ao longo dos anos valeu a pena, e mal posso esperar para finalmente entrar na pista diante do meu povo — complementou.

Mundial de Pilotos

Bortoleto acabou com o hiato de sete anos sem um brasileiro na F1. O último foi Felipe Massa, em 2017, que também teve sua última experiência em Interlagos naquele ano.

Com 19 pontos conquistados no campeonato, o jovem piloto brasileiro espera fazer bonito em casa, diante da apaixonada torcida brasileira que lotará Interlagos.

— Isso não muda meu foco para o fim de semana, pois estou totalmente preparado para a corrida e para entregar o melhor desempenho — afirmou.

Fique ligado

As atividades do GP de São Paulo começam na sexta-feira (7), com apenas um treino livre, às 11h30min, e a classificação para a corrida sprint, às 15h30min. A prova mais curta será no sábado (8), às 11h.

— É mais uma sprint, o que significa menos tempo para deixar tudo na melhor forma possível. Tivemos alguns bons resultados como equipe recentemente, então o objetivo é continuar trabalhando, aproveitar ao máximo cada oportunidade e, com sorte, conquistar outro top 10 aqui em casa — projetou.

Ainda no sábado, às 15h, ocorre a classificação para a corrida principal, a qual será no domingo (9), a partir das 14h.

