Bortoleto lamenta resultado na classificação da corrida sprint do GP de São Paulo de F1: "A culpa é minha"

Bortoleto fez sua primeira classificação na F1 em Interlagos. NELSON ALMEIDA / AFP

Gabriel Bortoleto teve um início da classificação sprint do Grande Prêmio de São Paulo, nesta sexta-feira (7), promissor. O piloto brasileiro passou para a segunda parte, entre os 15 mais rápidos. No entanto, no SQ2, ele não conseguiu uma boa volta e largará em 14º na corrida sprint deste sábado (8), às 11h.

A Sauber tinha um ritmo bom de classificação, mas Bortoleto não conseguiu extrair o máximo do seu carro durante a segunda parte da atividade realizada em Interlagos.

— O SQ1 foi muito bom, pois conseguimos fazer uma volta limpa e fiquei feliz com o resultado final. No SQ2, senti um pouco de falta de potência no primeiro setor, na minha primeira tentativa, e embora a segunda volta tenha sido melhor, meus pneus já não estavam tão bons. A culpa é minha, porque eu deveria ter tentado aproveitar melhor aquela primeira tentativa — disse o brasileiro após a classificação.

O primeiro dia de Bortoleto como piloto da F1 em Interlagos foi de altos e baixos. No único treino do final de semana, ele terminou em quinto, levando a torcida ao delírio nas arquibancadas. Porém, a classificação terminou com um gosto de que era possível um resultado melhor.

— É a minha primeira vez pilotando nesta pista e estou gostando muito. A atmosfera aqui é incrível, os fãs têm me apoiado muito, é inacreditável. Eu queria ter dado um pouco mais de apoio hoje, mas vamos continuar nos esforçando e buscar um bom resultado amanhã e no domingo — exaltou o piloto de 21 anos.

Horário e onde assistir ao GP de São Paulo

Sábado (8)

Corrida sprint: 11h (Band e F1TV Pro)

Classificação: 15h (Band e F1TV Pro)

Domingo (9)

Corrida: 14h (Band e F1TV Pro)