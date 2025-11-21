Bortoleto fica nas últimas posições em treinos do GP de Las Vegas: "Há espaço para melhorar"

Gabriel Bortoleto teve os piores tempos das primeiras sessões em Las Vegas. FREDERIC J. BROWN / AFP

As primeiras sessões de treinos para o Grande Prêmio de Las Vegas não foram boas para Gabriel Bortoleto se apenas os tempos forem considerados. Apesar de terminar em 19º no TL1 e em 20º no TL2, o piloto brasileiro terminou a noite com esperanças de um rendimento melhor nos próximos dias.

O primeiro treino ocorreu na quinta-feira (20), às 21h30min (de Brasília), enquanto o segundo foi na madrugada desta sexta (21), com início à 1h.

— No geral, foi um dia positivo e produtivo. É um pouco difícil analisar os tempos, já que alguns pilotos completaram voltas com os pneus macios enquanto outros não, e minha própria volta com o composto mais macio foi interrompida por uma bandeira vermelha — analisou Bortoleto, que complementou:

— Pilotar principalmente com os pneus duros me ajudou a entender como eles se comportam e, até o fim da sessão, os macios também pareceram decentes. É uma pista nova e tudo ainda é novidade para mim, mas conseguimos atingir uma boa velocidade hoje. Ainda há espaço para melhorar, mas acho que estamos em uma posição sólida com apenas uma sessão de treinos livres restante antes da classificação de amanhã — complementou.

Primeiras sessões

No primeiro treino, os pilotos conseguiram dar mais voltas. Charles Leclerc fez a melhor volta com a Ferrari, 1min34s802, seguido de Alexander Albon e Yuki Tsunoda.

Já na segunda sessão, foram menos voltas dadas por todos. Leclerc, apesar de ter o terceiro tempo do TL2, provocou uma bandeira vermelha por conta de um problema mecânico que fez seu carro parar.

O líder do campeonato, Lando Norris, foi o mais rápido do treino, com 1min33s602, com Kimi Antonelli em segundo, apenas 0s029 atrás. Oscar Piastri, vice-líder do campeonato, foi apenas o 14º.

A hora da verdade, no entanto, será no sábado (22), quando a classificação será realizada a partir da 1h. O terceiro treino ocorre ainda nesta sexta, às 21h30min.

