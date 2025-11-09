Bortoleto bate na primeira volta e abandona o GP de São Paulo de Fórmula 1; veja o vídeo

O final de semana de Gabriel Bortoleto no Grande Prêmio de São Paulo não será lembrado de maneira positiva. Após forte batida na corrida sprint, no sábado (8), o piloto brasileiro abandonou a prova principal depois de um acidente na primeira volta.
Bortoleto conseguiu largar bem e ganhou posições. No entanto, no Laranjinha ele foi empurrado para fora da pista por Lance Stroll e rodou direto no muro.
A suspensão da Sauber do brasileiro quebrou e ele precisou abandonar a prova. Apesar do apoio da torcida, foi possível ver a tristeza do jovem piloto de 21 anos ao deixar o carro.