Bortoleto abandona GP de Las Vegas na primeira volta e assume a culpa em incidente com Stroll: "Peço desculpas a ele, foi erro meu"

A primeira vez no Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 de Gabriel Bortoleto não durou nem uma volta completa. O brasileiro teve um incidente com Lance Stroll após a largada e precisou abandonar.
Os dois pilotos voltaram se encontrar na pista, após o canadense atrapalhar Bortoleto no GP de São Paulo, também na primeira volta. Desta vez, no entanto, o brasileiro assumiu a culpa.
— Fiz uma largada boa, consegui tirar boa vantagem, mas na hora que tirei para ultrapassar ele, eu perdi o momento da freada. Nessa pista tudo é tão perto. Peço desculpa ao Lance, foi erro meu — disse Bortoleto, em entrevista para a Band.
Veja o momento do incidente
Bortoleto tentou ultrapassar por dentro, mas perdeu a freada na curtva e bateu com força em Stroll, o qual precisou abandonar. Por sorte, o brasileiro não acabou com a corrida de outros pilotos.