Audi apresenta carro de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 em 2026; piloto cita Ayrton Senna

Gabriel Bortoleto viu pela primeira vez o carro que irá pilotar na Fórmula 1 em 2026. Em um evento realizado nesta quarta-feira (12), em Munique, na Alemanha, o brasileiro acompanhou a apresentação da nova identidade da equipe, já que a Sauber passa a ser Audi na próxima temporada.

O carro verde utilizado em 2025 será substituído por um veículo nas cores prata, preto e vermelho. Em conversa com o ge.globo, Bortoleto mostrou-se entusiasmado em correr pela equipe alemã.

— Ser parte da Audi é como um sonho se tornando realidade para mim. Meu grande ídolo é Ayrton Senna. E foi Ayrton Senna quem trouxe a Audi para o Brasil. Quando o projeto Audi F1 começou eu tive a chance de participar dele, e foi como um presente para mim. Estou vivendo meu sonho de correr na F1 e com a Audi, a equipe que nós estamos construindo do zero. Vamos viver cada momento juntos, os altos e baixos, até nos tornarmos uma equipe vencedora. Temos a chance de fazer história juntos. Este é o porquê de eu estar tão comprometido a este projeto — disse o jovem de 21 anos.

Para 2026, a Audi irá construir o próprio motor. Segundo o GE, a equipe não traça metas específicas para o ano estreia, mas estipulou o ano de 2030 como prazo para brigar por vitórias e títulos.

Vale destacar que a apresentação do carro revelou apenas as cores. A aerodinâmica só será conhecida nos primeiros testes, que serão realizados no começo de 2026. A temporada da F1 do próximo ano começa em 8 de março, em Melbourne, na Austrália.

Confira as imagens do carro da Audi para a F1 2026