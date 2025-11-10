Assim como Bortoleto, lendas brasileiras da Fórmula 1 tiveram estreias para esquecer no Brasil; relembre

Bortoleto saiu desolado do GP de São Paulo. MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Correr pela primeira vez no Brasil como piloto de Fórmula 1 é um desafio histórico para os brasileiros que marcaram a principal categoria do automobilismo. As batidas de Gabriel Bortoleto no GP de São Paulo, no último final de semana, ficarão no passado — desde que ele tenha momentos de brilho nas próximas provas no Brasil.

Estreia abaixo das expectativas não é exclusividade do piloto de 21 anos. Campeões mundiais como Senna, Piquet e Fittipaldi não guardam boas recordações da primeira vez em pista brasileira na F1. O mesmo serve para Rubinho e Massa, que depois tiveram grandes momentos para contar.

Emerson Fittipaldi - 1972

A primeira vez de Emerson Fittipaldi correndo pela F1 no Brasil foi em 1972, na primeira prova no Autódromo de Interlagos, em uma prova extracampeonato, que serviu como teste para integrar o calendário oficial da categoria.

Mesmo assim, o piloto, na época com 25 anos, queria fazer bonito para os torcedores. Na classificação, Fittipaldi fez a pole com sua Lotus. Já na corrida, o brasileiro estava bem, mas na 32ª volta teve um problema na suspensão e precisou abandonar. A vitória ficou com o argentino Carlos Reutemann.

No ano seguinte, no entanto, na primeira prova oficial no Brasil, Fittipaldi fez bonito e venceu a corrida. O primeiro de vários momentos marcantes do bicampeão na sua terra.

Emerson Fittipaldi e sua Lotus, em 1972. Divulgação / Ver Descrição

Nelson Piquet - 1979

A primeira vez do tricampeão mundial no Brasil foi em 1979, em Interlagos. Apesar de ter estreado na F1 no ano anterior, Nelson Piquet ingressou na categoria após a prova brasileira.

Correndo pela Brabham, o piloto de 26 anos não fez uma boa classificação, largando de 22º. Na corrida, com apenas cinco voltas, Piquet se envolveu em um acidente e precisou abandonar.

A primeira impressão não foi boa, mas anos depois ele viria a conquistar vitórias no Brasil. A primeira foi em 1983, na primeira etapa da temporada em que Piquet conquistou o bicampeonato. A segunda foi em 1986.

Ayrton Senna - 1984

Ayrton Senna em sua estréia na Fórmula 1 no autódromo de Jacarépagua no Rio de Janeiro em 1984. Ricardo Chaves / Arquivo Pessoal

Senna é conhecido por momentos memoráveis no Brasil, com duas vitórias. Em 1991, quando ele terminou a prova com o câmbio travado na sexta marcha e, em 1993, ambas em Interlagos.

Porém, na sua primeira vez, em 1984, com 24 anos, o desempenho foi para esquecer. No Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Senna se classificou em 17º com sua Toleman e na corrida não durou oito voltas, pois teve um problema no turbo.

O brasileiro foi um dos 16 que abandonaram a corrida, além de outros dois que foram desqualificados.

Rubens Barrichello - 1993

No mesmo ano em que Senna vencia pela segunda vez no Brasil, os torcedores acompanhavam a estreia de Rubens Barrichello em Interlagos como piloto da F1.

Com 20 anos, Rubinho corria pela equipe Jordan e largou da 14ª posição. No entanto, na 13ª volta da corrida, o carro teve um problema no câmbio e ele precisou abandonar.

Barrichello tem o recorde de participações no GP do Brasil, com 19 no total. Porém, ele nunca conseguiu vencer em casa. O melhor resultado foi em 2004, um terceiro lugar com a Ferrari.

Felipe Massa - 2002

O último brasileiro a correr no Brasil antes de Bortoleto foi Felipe Massa, em 2017. Sua estreia em casa, no entanto, não foi marcante. Em 2002, pela Sauber, o piloto de 20 anos se classificou na 12ª posição.

Na corrida, porém, Massa sofreu um acidente na 41ª volta e precisou abandonar a corrida. Uma estreia nada animadora, mas anos depois o piloto teve motivos para comemorar, pelo menos em 2006, quando largou em primeiro e terminou no lugar mais alto do pódio.

O mesmo ocorreu em 2008, mas o desfecho não foi feliz para Massa. Ele cruzou a linha de chegada e estava sendo campeão mundial. Contudo, Lewis Hamilton ganhou uma posição na última volta e ficou com o título daquele ano.

Massa e Hamilton em 2008. Mauricio Lima / AFP