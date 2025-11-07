Alpine anuncia permanência de Colapinto na Fórmula 1 em 2026

Colapinto leva uma legião de fãs argentinos para Interlagos. MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

A Alpine anunciou, nesta sexta-feira (7), antes do início das atividades de pista para o Grande Prêmio de São Paulo, que Franco Colapinto seguirá como titular em 2026. Dessa forma, a equipe francesa vai manter a dupla com o argentino e Pierre Gasly para a próxima temporada da F1.

O anuncio já era esperado, porém não muito bem entendido pela falta de resultados de Colapinto na atual temporada. O piloto de 22 anos ainda não somou nenhum ponto em 2025, enquanto seu companheiro tem 20.

Leia Mais Por que assistir ao GP de São Paulo neste fim de semana? Veja cinco motivos

Interlagos deve receber muitos fãs argentinos durante o final de semana. Apesar de não ter pontos, Colapinto passou boa impressão para a F1 nas últimas etapas de 2024.

A partir de 2026, a categoria terá um novo regulamento, algo que pode colocar a Alpine em um patamar mais elevado para disputar mais pontos.

Ainda restam três vagas para serem preenchidas no próximo ano. Na Red Bull, Isack Hadjar deve ser o companheiro de Max Verstappen. Na Racing Bulls, Liam Lawson deve ficar com um assento, enquanto o outro segue uma incógnita.

Ouça o Paddock Gaúcha, podcast de automobilismo do Grupo RBS