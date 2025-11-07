Alpine anuncia permanência de Colapinto na Fórmula 1 em 2026

A Alpine anunciou, nesta sexta-feira (7), antes do início das atividades de pista para o Grande Prêmio de São Paulo, que Franco Colapinto seguirá como titular em 2026. Dessa forma, a equipe francesa vai manter a dupla com o argentino e Pierre Gasly para a próxima temporada da F1.
O anuncio já era esperado, porém não muito bem entendido pela falta de resultados de Colapinto na atual temporada. O piloto de 22 anos ainda não somou nenhum ponto em 2025, enquanto seu companheiro tem 20.
Interlagos deve receber muitos fãs argentinos durante o final de semana. Apesar de não ter pontos, Colapinto passou boa impressão para a F1 nas últimas etapas de 2024.
A partir de 2026, a categoria terá um novo regulamento, algo que pode colocar a Alpine em um patamar mais elevado para disputar mais pontos.
Ainda restam três vagas para serem preenchidas no próximo ano. Na Red Bull, Isack Hadjar deve ser o companheiro de Max Verstappen. Na Racing Bulls, Liam Lawson deve ficar com um assento, enquanto o outro segue uma incógnita.