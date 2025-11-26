"Acho que não veremos novamente", diz amigo de Schumacher sobre o ex-piloto da Fórmula 1

Michael Schumacher venceu a Fórmula 1 sete vezes. DIMITAR DILKOFF / AFP

Um dos maiores mistérios do esporte mundial diz respeito ao estado de saúde de Michael Schumacher. O ex-piloto da Fórmula 1 está em coma desde que se acidentou de esqui, na França, em 2013. A partir disso, quase nenhuma informação foi divulgada sobre o alemão.

Em entrevista ao SportsBible, o ex-chefe de operações da Red Bull e ex-gerente logístico da McLaren, Richard Hopkins, fez fortes revelações sobre o amigo, o qual ele acredita que não será mais visto pessoalmente.

— Acho que não veremos Michael novamente. Me sinto um pouco desconfortável em falar sobre o estado de saúde dele devido ao sigilo que a família, por razões justificadas, deseja manter — revelou Hopkins.

O amigo admitiu que não tem acesso para visitar o heptacampeão da Fórmula 1 e também não sabe mais detalhes sobre o estado de saúde dele. Da mesma forma, informou que caso soubesse, não divulgaria, em respeito à família.

— É assim que a família quer. Acho justo e respeitoso com a família. Mesmo que eu soubesse, a família ficaria desapontada se eu contasse de qualquer forma — confirmou o amigo de Schumacher.