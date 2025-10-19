Automobilismo

Quer o penta!
Verstappen domina GP dos Estados Unidos e entra na disputa pelo título da Fórmula 1

Holandês aproveitou mais um final de semana ruim das duas McLaren e está a 40 pontos do líder; Gabriel Bortoleto foi apenas o 18º colocado

Alex Torrealba

