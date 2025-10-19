Verstappen foi o vencedor da prova nos EUA. RONALDO SCHEMIDT / AFP

Max Verstappen dominou todo o final de semana no Circuito das Américas, em Austin, Texas. O holandês foi pole nas duas classificações, venceu a prova sprint e não deu chances aos rivais no Grande Prêmio dos Estados Unidos, neste domingo (19). Com 33 pontos conquistados, o tetracampeão mundial entra de vez na briga pelo penta.

Os dois primeiros do campeonato de pilotos somaram pontos apenas na corrida principal, já que as duas McLaren abandonaram a sprint. Lando Norris foi o segundo, à frente de Charles Leclerc, da Ferrari. O líder Oscar Piastri foi apenas o quinto.

Com o resultado do final de semana, o australiano segue em primeiro, com 346 pontos, seguido pelo britânico, com 332, e Verstappen chegou a 306. Restam cinco etapas da temporada.

O brasileiro Gabriel Bortoleto teve um final de semana complicado e terminou o GP dos Estados Unidos na 18ª posição, após largar de 16º.

A corrida

A largada foi tranquila para Verstappen, que abriu vantagem logo na primeira curva. Norris vacilou e perdeu a segunda posição para Leclerc. Atrás, Piastri ganhou uma posição e disputou o quarto lugar com Hamilton, mas o ferrarista se deu melhor.

Com o andar da prova, as batalhas foram definidas. Norris ficou um bom tempo entre as duas Ferraris. Piastri ficou um pouco mais distante do empate. Atrás, Sainz perdeu a freada da curva e bateu em Antonelli. O espanhol precisou abandonar com sua Williams.

Na volta 21, após muita pressão, Norris assumiu a segunda posição. Os pneus de Leclerc estava desgastados e ele quase perdeu lugar para Hamilton. O monegasco foi para os boxes, e a parada foi boa. Quando Norris parou, o britânico voltou atrás novamente do ferrarista.

O britânico, inicialmente, não teve ritmo com a McLaren para fazer a ultrapassagem. No entanto, Norris chegou no menegasco na reta final da corrida. Depois de uma tentativa em que o adversário repassou, o britânico conseguiu a segunda posição.