Treinos livres da F1 hoje: veja horário e onde assistir ao início do GP de Singapura de Fórmula 1

O Grande Prêmio de Singapura tem início nesta sexta-feira (3) com dois treinos livres no Circuito Urbano de Marina Bay. Os pilotos entram na pista para o TL1 às 6h30min e para o TL2 às 10h. Os dois treinos têm transmissão da BandSports.
O GP continua no sábado, com a classificação às 10h, enquanto a corrida principal está marcada para às 9h do domingo.
Situação do Campeonato Mundial
Max Verstappen chega a Singapura depois de duas vitórias seguidas com a intenção de entrar na briga pelo título mundial. Já Oscar Piastri e Lando Norris, da McLaren, precisam mostrar respostas para o tetracampeão mundial.
No campeonato de construtores, a equipe britânica pode garantir o bicampeonato. Basta que os pilotos somem 13 pontos para conquistar o título com antecedência, ou seja, se Norris ou Piastri forem ao pódio chega ao fim a disputa, que em nenhum momento foi equilibrada.
Horários e onde assistir ao GP de Singapura
Sexta-feira (3)
- Treino Livre 1 — 6h30min — BandSports
- Treino Livre 2 - 10h - BandSports
Sábado (4)
- Treino Livre 3 — 6h30min — BandSports
- Classificação — 10h — Band
Domingo (5)
- Corrida — 9h — Band