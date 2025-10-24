Treino da F1 hoje: horário e onde assistir ao TL1 e TL2 do GP do México de Fórmula 1

Verstappen entrou na disputa pelo título após o GP dos Estados Unidos. JOHN LOCHER / POOL/AFP

O Grande Prêmio do México, a 20ª etapa do mundial de Fórmula 1 em 2025, será disputado na Cidade do México neste domingo (26), a partir das 17h (de Brasília).

Antes disto, os pilotos entram na pista do Autódromo Hermanos Rodríguez para dois treinos livres nesta sexta-feira (24). O TL1 começa às 15h30min e o TL2 às 19h. Os dois eventos têm transmissão da BandSports e da F1 TV Pro.

Horários e onde assistir ao GP do México

Sexta-feira (24)

Treino Livre 1: 15h30min (BandSports e F1TVPro)

Treino Livre 2: 19h (BandSports e F1TVPro)

Sábado (25)

Treino Livre 3: 15h30min (BandSports e F1TVPro)

Classificação: 18h (BandSports e F1TVPro)

Domingo (26)

Corrida: 17h (BandSports e F1TVPro)

