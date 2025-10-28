Pista indoor de Porto Alegre se torna a primeira a sediar pela terceira vez um campeonato oficial de kart

O Campeonato Gaúcho de Kart volta à pista indoor do Piquet Kart, no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. A competição marca um feito inédito. Trata-se da primeira pista indoor do Brasil a receber oficialmente um campeonato de kart pela terceira vez.
A prova ocorre em dia 30 de outubro, a partir das 19h; A pista conta com 700 metros. Nela correrão karts da Frota Metalmoro Indoor, nas categorias Graduados e Master.
A etapa integra o calendário oficial do Campeonato Gaúcho de Kart Indoor 2025, elaborado pela Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA). Os cinco primeiros colocados de cada categoria receberão troféus de premiação, reconhecendo o desempenho e o destaque dos pilotos. Entre os nomes esperados estão Pedro Paulo Bartelle, na categoria Master, e Laerton Souza, na categoria Graduados.
Para Rodrigo Meditsch, proprietário do Piquet Kart, sediar uma etapa do Campeonato Gaúcho é motivo de orgulho e reforça a força do kartismo no estado.
— É uma honra receber uma prova desse nível dentro de um espaço que representa o crescimento e a modernização do esporte. Ser a única pista indoor do Brasil a sediar três edições de um campeonato oficial é um reconhecimento do trabalho que fazemos. O formato indoor oferece um desafio a mais aos pilotos e proporciona uma experiência incrível para o público —destacou.