Norris x Piastri: companheiros de McLaren irão brigar de verdade pelo título da Fórmula 1? Ouça o podcast

Norris e Piastri levaram a McLaren ao título de construtores. JOE KLAMAR / AFP

Depois de anos de domínio de outras equipes, a McLaren conseguiu o protagonismo na Fórmula 1 em 2025. O título de construtores veio com seis corridas de antecedência. Na disputa individual, Lando Norris e Oscar Piastri ainda brigam pelo campeonato.

Companheiros de equipe, mas separados pela ambição, os dois pilotos transformaram a equipe britânica em palco de uma disputa de "compadres", enquanto a McLaren tenta equilibrar egos e estratégias. Atualmente, Piastri tem 22 pontos de vantagens sobre Norris.

Com o título de construtores definido, será que finalmente Norris e Piastri irão duelar de verdade pelo título de pilotos? A expectativa é de que os dois mostrem agressividade, busquem ultrapassagens e estratégias diferentes, algo que não se viu até agora.

O novo episódio do Paddock Gaúcha projeta o Grande Prêmio dos Estados Unidos e briga pelo campeonato.

