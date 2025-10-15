Mercedes confirma dupla de pilotos para temporada da Fórmula 1 em 2026

Russell venceu duas corridas na temporada 2025. LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

A Mercedes vai manter a dupla de pilotos para a temporada 2026 da Fórmula 1. A equipe alemã confirmou, nesta quarta-feira (15), que George Russell e Kimi Antonelli renovaram os contratos até o próximo ano.

A dupla vem fazendo um 2025 consistente, em especial o piloto britânico, que já venceu duas vezes, sendo a última em Singapura. Russell é o quarto colocado no Campeonato Mundial, com 237 pontos.

O italiano de 19 anos viveu momentos de altos e baixos em sua temporada de estreante. Antonelli já teve um pódio, no Canadá, e soma 88 pontos, ocupando a sétima posição no campeonato.

No entanto, ele também cometeu erros questionáveis, embora comuns para um novato. O italiano é visto como o futuro da Mercedes na categoria.

— George e Kimi provaram que formam uma dupla forte, e nós estamos felizes de continuar nossa jornada juntos — disse Toto Wolff, chefe da Mercedes.

A F1 passará por uma mudança de regulamento em 2026, o que pode recolocar a equipe alemã no topo novamente.

