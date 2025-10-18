McLarens batem na primeira curva e Verstappen vence sprint no GP dos Estados Unidos

Eram apenas 19 voltas na corrida sprint, mas elas foram suficientes para a ocorrência de uma batida entre as duas McLarens logo na primeira curva do circuito do GP dos Estados Unidos. Com Lando Norris e Oscar Piastri de fora, melhor para Max Verstappen que alcançou sua 13ª vitória em sprints.
De ponta a ponta, o holandês conseguiu a vitória e diminuiu a diferença para os dois líderes do campeonato. O australiano soma 336 pontos, o britânico 314, já o holandês vai a 281.
O pódio foi completado por George Russell, da Mercedes, segundo; e por Carlos Sainz, da Williams, terceiro. Gabriel Bortoleto terminou em 11º.
A batida entre Piastri e Norris resultou na entrada do safety car. O carro de segurança voltou a aparecer já na reta final da prova, quando Stroll mergulhou para tentar ultrapassar Ocon e não conseguiu evitar a colisão com o francês da Haas na briga pelo 12º lugar.
Os carros voltam a pista a partir das 18h com a classificação para o GP dos Estados Unidos.
Confira o resultado final da corrida sprint do GP dos Estados Unidos:
1º Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 37min58s229
2º George Russell (GBR/ Mercedes), a 0s395
3º Carlos Sainz Jr. (ESP/ Williams), a 0s791
4º Lewis Hamilton (GBR/ Ferrari), a 1s224
5º Charles Leclerc (MON/ Ferrari), a 1s825
6º Alex Albon (TAI/ Williams), a 2s576
7º Yuki Tsunoda (JAP/ Red Bull), a 2s976
8º Kimi Antonelli (ITA/ Mercedes), a 4s147
9º Liam Lawson (NZE/ Racing Bulls), a 4s804
10º Pierre Gasly (FRA/ Alpine), a 5s126
11º Gabriel Bortoleto (BRA/ Sauber), a 5s649
12º Isack Hadjar (FRA/ Racing Bulls), a 6s228
13º Nico Hülkenberg (ALE/ Sauber), a 6s624
14º Franco Colapinto (ARG/ Alpine), a 8s006
15º Oliver Bearman (GBR/ Haas), a 13s576
Não completaram: Lance Stroll (CAN/ Aston Martin), Esteban Ocon (FRA/ Haas), Oscar Piastri (AUS/ McLaren), Fernando Alonso (ESP/ Aston Martin) e Lando Norris (GBR/ McLaren)