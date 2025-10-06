McLaren é bicampeã de construtores com "climão" entre Norris e Piastri; ouça o podcast

A McLaren coroou uma temporada histórica ao conquistar o bicampeonato mundial de construtores na Fórmula 1, consolidando seu retorno definitivo à elite da categoria.
Sob o comando de Lando Norris e Oscar Piastri, a equipe britânica mostrou consistência e velocidade ao longo do ano, superando rivais como Red Bull e Ferrari.
Mas, o GP de Singapura, no domingo (5), foi palco de uma série de descontentamentos entre os dois pilotos, com direito a um contato entre eles já na largada da prova e a ausência de Piastri na celebração do título.
Agora, resta a disputa do Mundial de pilotos, entre os dois corredores da própria McLaren, com Max Verstappen, da Red Bull, correndo por fora.
O novo episódio do Paddock Gaúcha projeta a corrida que será disputada no próximo domingo (5), no circuito urbano de Marina Bay.