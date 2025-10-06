McLaren conquista o 10º Mundial de Construtores da Fórmula 1; relembre os outros títulos

McLaren conquistou o bicampeonato em 2025. ROSLAN RAHMAN / AFP

Na Fórmula 1 desde 1966, a McLaren tem uma história vitoriosa na principal categoria do automobilismo. Após o Grande Prêmio de Singapura, no domingo (5), a equipe britânica conquistou o título de construtores com antecedência, o 10º de sua história.

Com 18 etapas disputadas, a McLaren alcançou 650 pontos, com 12 vitórias e 28 pódios da dupla Oscar Piastri e Lando Norris. São 325 pontos de vantagem em relação à Mercedes, a segunda colocada.

A conquista resultou no bicampeonato consecutivo. Em 2024, a mesma dupla de pilotos acabou com um jejum de 26 anos sem conquista do Mundial de Construtores. Na ocasião, a McLaren acabou com o domínio da Red Bull, que havia vencido nos dois anos anteriores e estava com vantagem no início daquela temporada.

A história de conquistas, no entanto, começou há 50 anos, e pilotos brasileiros estiveram diretamente envolvidos.

O primeiro título

Oito anos após a chegada da McLaren na F1, o projeto deu resultado. Em 1974, a escuderia britânica foi campeã de construtores pela primeira vez e ainda teve o piloto campeão.

Emerson Fittipaldi conquistou seu segundo título na categoria, além de inaugurar a lista de campeões da McLaren. Além do brasileiro, a escuderia teve mais quatro pilotos: Denny Hulme, Mike Hailwood, David Hobbs e Jochen Mass.

Década vitoriosa

O primeiro título de construtores foi marcante, mas demorou a se repetir. A McLaren não engrenou, apesar do título de James Hunt em 1976, a taça de melhor equipe foi para a Ferrari naquele ano.

Foi somente em 1984 que a escuderia britânica voltou a se destacar. Alain Prost e Niki Lauda garantiram um bicampeonato para a equipe. Em 1986, apesar do título do francês entre os pilotos, a Williams venceu o de construtores, assim como no ano seguinte.

A derrota em 1987 fez a McLaren se mexer para voltar ao topo, e novamente um brasileiro foi fundamental. A chegada de Ayrton Senna colocou a equipe em outro patamar.

Ao lado de Prost, a escuderia venceu quatro títulos de construtores em sequência. O brasileiro foi campeão três vezes entre os pilotos, enquanto o francês ganhou em 1989.

Título isolado

A partir de 1992, a McLaren perdeu força e viu as rivais crescerem, como a Williams e a Benetton. Foi somente em 1998 que que a equipe britânica conseguiu um título isolado.

A dupla David Coulthard e Mika Hakkinen, que ficou com o título daquela temporada, venceu o campeonato de construtores e abriu uma possibilidade de nova dominância. No entanto, a Ferrari se reencontrou e dominou os seis anos seguintes.

Houve outras chances da McLaren vencer. Em 2008, Lewis Hamilton foi campeão do Mundial de Pilotos, mas viu novamente a Ferrari vencer entre os construtores.

Depois dessa chance, a escuderia perdeu força e precisou passar por mudanças necessárias para voltar a disputar. De 2010 a 2023 foram seis títulos da Red Bull e oito da Mercedes.

Era atual

Na temporada passada, a McLaren começou atrás, mas as atualizações foram bem feitas, tornando a equipe a mais rápida do grid. O título em 2024 foi mais equilibrado, porém, em 2025 a dominância foi explicita, e Piastri ou Norris devem ficar com o título de pilotos.