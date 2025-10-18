Max Verstappen faz a pole position do GP dos EUA de Fórmula 1; Bortoleto vai largar em 16°

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, largará da pole position no Grande Prêmio dos Estados Unidos, a 19ª etapa da temporada 2025 do Mundial de Fórmula 1. Ele marcou o melhor tempo na classificação disputada neste sábado (18), no Circuito das Américas, em Austin, no Texas.
Verstappen terminou à frente do britânico Lando Norris, da McLaren, e do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Já o australiano Oscar Piastri, da McLaren, líder do campeonato, largará na sexta posição.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) foi eliminado no Q1 e vai largar da oitava fila, em 16º.
O grid definido
Depois de ter garantido na sexta-feira (17) a pole position da corrida sprint, que venceu neste sábado, Verstappen novamente não deu chance para os rivais, superando Norris e Leclerc por quase três décimos de segundo.
O holandês da Red Bull marcou a 47ª pole da carreira, a terceira nos últimos quatro GPs, e continua pressionando os pilotos da McLaren na disputa pelo título.
O britânico George Russell, da Mercedes, vencedor em Singapura há duas semanas, ficou em quarto, à frente de seu compatriota Lewis Hamilton, da Ferrari, e de Piastri.
Completam o Top 10 o italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), o britânico Oliver Bearman (Haas) e os espanhóis Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin).
Resultado e grid de largada
- MAX VERSTAPPEN (Red Bull) - 1m32s510
- LANDO NORRIS (McLaren) +0s291
- CHARLES LECLERC (Ferrari) +0s297
- GEORGE RUSSELL (Mercedes) +0s316
- LEWIS HAMILTON (Ferrari) +0s402
- OSCAR PIASTRI (McLaren) +0s574
- KIMI ANTONELLI (Mercedes) +0s604
- OLIVER BEARMAN (Haas) +0s629
- CARLOS SAINZ (Williams) +0s640
- FERNANDO ALONSO (Aston Martin) +0s650
- NICO HULKENBERG (Sauber) - Q2
- LIAM LAWSON (RB) - Q2
- YUKI TSUNODA (Red Bull) - Q2
- PIERRE GASLY (Alpine) - Q2
- FRANCO COLAPINTO (Alpine) - Q2
- GABRIEL BORTOLETO (Sauber) - Q1
- ESTEBAN OCON (Haas) - Q1
- LANCE STROLL (Aston Martin) - Q1
- ALEXANDER ALBON (Williams) - Q1
- ISACK HADJAR (RB) - Q1